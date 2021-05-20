فرع التجارة برفحاء يمسح أسعار 163 صنفاً ويباشر 52 بلاغاً خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية خلال إجازة عيد الفطر المبارك أكثر من 60 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مدير الفرع يوسف العنزي أن الفرق الرقابية قامت بجولات على قطاع التجزئة لمستلزمات عيد الفطر المبارك؛ بهدف التحقق من التزام السلع والمنتجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك المعروضة للبيع لدى المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، وتم مسح أسعار أكثر من 163 صنفاً عن طريق رابط مسح الأسعار الموجود لدى الفرق الرقابية، فيما باشرت الفرق الرقابية 52 بلاغاً بالمحافظة ومراكزها.

وحثّ الفرع جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون في الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.