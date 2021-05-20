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المغرب تواجه الإمارات .. والسعودية أمام جزر القمر في المجموعة الثانية لكأس العرب

المغرب تواجه الإمارات .. والسعودية أمام جزر القمر في المجموعة الثانية لكأس العرب
http://almnatiq.net/?p=984870
المناطق - الرياض

تنطلق غدا، أولى مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي تقام تحت رعاية الاتحاد العربي لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى يوم 30 مايو الحالي.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات المغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، وتقام مبارياتها على صالة الدكتور حسن مصطفى.
ويلتقي في المباراة الأولى عند الثالثة مساءً منتخب المغرب مع نظيره الإمارات، بينما تقام مباراة السعودية وجزر القمر في تمام السادسة مساءً.
وانطلقت منافسات البطولة مساء اليوم، بالجولة الأولى من المجموعة الأولى، حيث حقّق منتخب مصر فوزا بنتيجة 8-1 أمام موريتانيا، بينما انتصر منتخب البحرين في مباراته أمام الكويت بنتيجة 3-2.

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