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وزارة النقل تعمل على صيانة 5332 جسراً بشكل دوري

وزارة النقل تعمل على صيانة 5332 جسراً بشكل دوري

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وزارة النقل تعمل على صيانة 5332 جسراً بشكل دوري

وزارة النقل تعمل على صيانة 5332 جسراً بشكل دوري
http://almnatiq.net/?p=984873
المناطق - الرياض

تعمل وزارة النقل على صيانة 5332 جسراً بشكل دوري ضمن جهود الوزارة في رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق كافة، التي تعد الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي 2019م، وذلك من خلال فرق فنية متخصّصة.
يذكر أن الوزارة كانت قد حصلت العام الماضي على شهادة الآيزو في مشروع فحص وتقييم الجسور بناءً على معايير الجودة في الفحص والتقييم وإدارة الأصول،إذْ يهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمة وتوفير قواعد بيانات شاملة لجميع عناصر الجسور وتكاليف الصيانة اللازمة لها؛ لتسهم في تقليل الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق والمحافظة على هذه الأصول وتعظيم قيمتها.
ويسهم هذا المنجز في تفعيل نظام (BMS) على صعيد أتمتة أعمال صيانة الجسور العائد على رفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن الرفع من مستوى وحالة الجسور وتحقيق رؤية المملكة 2030م بالإضافة إلى حصر جميع الأضرار الإنشائية وآلية إصلاحها وتكاليفها ووضع الأولويات للإصلاح والصيانة.
وتحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة؛ لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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