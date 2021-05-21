إسرائيل تصادق على قرار وقف إطلاق النار في غزة..

المناطق - وكالات

كشفت “القناة 13 الإسرائيلية”، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابينت” صادق على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت “القناة 13 الإسرائيلية” مساء يوم الخميس -بحسب موقع “روسيا اليوم”-: إن “اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة”.

وأشار الموقع إلى أن “معبر كرم أبو سالم سيفتح يوم الجمعة لتسهيل دخول شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إثر اتفاق وقف إطلاق النار”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.