22 ذي الحجة موعد تطبيق قرار منع الدخول للمراكز التجارية دون أخذ لقاح “كورونا”

المناطق - الرياض

كشف مراسل قناة “الإخبارية”، اليوم الخميس، عن موعد تطبيق قرار عدم دخول أي زائر إلى المراكز التجارية دون أخذ لقاح كورونا.

وأوضح المراسل خلال بث مباشر من أحد المراكز التجارية في شمال الرياض، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 22 من ذي الحجة المقبل.

وأشار إلى أن المراكز التجارية في الرياض تطبق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

جدير بالذكر أن الجولات الرقابية المنفذة خلال الفترة الماضية أسفرت عن رصد 13531 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق 255 منشأة.