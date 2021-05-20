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جامعة الطائف تعتمد نتائج تغيير التخصص لطلاب الجامعة للعام الحالي

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جامعة الطائف تعتمد نتائج تغيير التخصص لطلاب الجامعة للعام الحالي

جامعة الطائف تعتمد نتائج تغيير التخصص لطلاب الجامعة للعام الحالي
http://almnatiq.net/?p=984893
المناطق - الطائف

أقرت جامعة الطائف نتائج فرز طلبات تغيير التخصص للعام الجامعي 1441 – 1442 هـ وكانت عملية الفرز بطريقة آلية اعتمدت على المقاعد الشاغرة في الكليات وعلى ترتيب الرغبات المدخلة من قبل الطلبة .
وأكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أنه يجب على الطلبة الذين قُبلوا مبدئياً في تخصص علوم الرياضة إجراء اختبار اللياقة البدنية يوم الاثنين 23 / 12 / 1442هـ، علما أنه سيلغى تحويل أي طالب يتغيب عن أداء هذا الاختبار، فيما كان للطلبة الراغبين في تخصص اللغة الإنجليزية ويجب عليهم إجراء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية والحصول على درجة لا تقل عن ( 47 ) وللطلبة الراغبين في تخصص القراءات يتطلب منهم حفظ ( 15 ) جزءًا من القرآن الكريم وحضور الاختبار يوم الاثنين 23 / 12 / 1442 هـ.
وأوضحت الجامعة عبر قنوات تواصلها الرسمية نسب المعدلات التي اعتمدت في تغيير التخصص لشطري الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1441 – 1442 هـ.

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