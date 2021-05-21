اتحاد القدم يعلن إطلاق نادي “سفراء” بعضوية نجوم المنتخب الوطني

المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية في كرة القدم، وتكون عضويته مكونة من مجموعة من نجوم المنتخب الوطني الذين ساهموا في تحقيق البطولات الآسيوية، أو شاركوا في نهائيات كأس العالم على مستوى المنتخب الأول.

وأكد الاتحاد أن النادي سيضم في عضويته اللاعبين الذين شاركوا في تحقيق بطولة كأس العالم للناشئين 1989، على أن تتولى اللجنة تنظيم آلية الانضمام لهذا النادي، وتحديد الأنشطة والفعاليات الخاصة بهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا النادي وقائمة الأسماء المنضمة إليه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة رغبة من اللجنة في إيجاد بيئة مناسبة لمشاركة نجوم كرة القدم في الفعاليات والأنشطة والمبادرات الاجتماعية، وتسخير نجومية اللاعبين للرفع من بعض القيم الأخلاقية.