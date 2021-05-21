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ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة 13% في شهر أبريل

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة 13% في شهر أبريل
http://almnatiq.net/?p=984902
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ابريل 2021م ارتفع بنسبة 13.2 % مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2020 م على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في الشهر السابق مارس 2021م؛ حيث كان 8.7% وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 16.5 %؛ وذلك نظرا لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من %5 إلى %15 والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر يوليو 2020م.

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