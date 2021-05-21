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حماس تلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل

حماس تلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل
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المناطق - الرياض

أعلنت حركة “حماس”، مساء الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي سيبدأ في الساعة 2 فجر يوم الجمعة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، في بيان، “تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة 2 فجر الجمعة 21 مايو 2021″، بحسب سبوتنيك.

وأكد النونو أن “المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزمت إسرائيل”، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد كشفت مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

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