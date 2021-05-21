احدث الأخبار

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
أبرز المواد
 مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل
أبرز المواد
 البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصنف اثنين من قادة الحوثيين في اليمن كإرهابيين
أبرز المواد
 سفارتنا بواشنطن : على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا
أبرز المواد
 النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و”حمدالله” يتوج حضوره بثنائية
أبرز المواد
 نائب رئيس “الأركان العامة” يتفقد الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي
أبرز المواد
 حماس تلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل
أبرز المواد
 ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة 13% في شهر أبريل
أبرز المواد
 اتحاد القدم يعلن إطلاق نادي “سفراء” بعضوية نجوم المنتخب الوطني
أبرز المواد
 تنفيذي وزراء الصحة العرب يعلن توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي الفلسطيني
أبرز المواد
“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

أبرز المواد
مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

أبرز المواد
خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

أبرز المواد
البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال

البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال

أبرز المواد

سفارتنا بواشنطن : على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا

سفارتنا بواشنطن : على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا
http://almnatiq.net/?p=984917
المناطق - الرياض

نوهت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة بأنه يتوجب على المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ضرورة إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وقالت السفارة إن جميع الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون في الولايات المتحدة بصفة قانونية ودائمة، سيلزمون بإجراء فحص كورونا، وتقديم دليل على أن النتيجة سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

وأشارت السفارة إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وايرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران ودول مجموعة الشنغن، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*