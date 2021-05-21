الولايات المتحدة تصنف اثنين من قادة الحوثيين في اليمن كإرهابيين

المناطق - الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إنه بينما يدفع المجتمع الدولي لإجراء محادثات سلام في اليمن، تقوم إدارة الرئيس جو بايدن اليوم بتصنيف اثنين من كبار قادة الحوثيين في البلاد “إرهابيين عالميين”.

وأضاف بلينكن: “اليوم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد اثنين من كبار قادة قوات الحوثي في ​​اليمن المتورطين في هجمات عسكرية تفاقم الأزمة الإنسانية، وتشكل تهديدًا خطيرًا للمدنيين، وتزعزع استقرار اليمن. من خلال القيام بذلك، فإننا نشجع المساءلة عن أعمال الحوثيين التي تديم الصراع في اليمن وتقوض جهود السلام، بما في ذلك الهجوم الوحشي والمكلف الذي يستهدف مأرب”.

وأشار بلينكن إلى أن “هذه الإجراءات جاءت على الرغم من الإجماع غير المسبوق بين المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام”.

في وقت سابق من هذا العام، أزالت إدارة بايدن المتمردين الحوثيين في اليمن من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد أسابيع من إضافة إدارة ترامب الجماعة إلى القائمة. وقالت الإدارة الأمريكية إنها قامت بهذه الخطوة من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

الآن، تتم معاقبة فرد حوثي على “تنظيم هجمات شنتها قوات الحوثيين على المدنيين اليمنيين”؛ وقال بلينكن إن الشخص الحوثي الآخر يخضع لعقوبات “بسبب الخطر الكبير الذي يمثله بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة”. ولفت بلينكن أن الولايات المتحدة دعت الحوثيين إلى إنهاء الإجراءات التي تساهم في الأزمة الإنسانية في البلاد.