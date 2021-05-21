البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال

المناطق - الرياض

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن هناك “تقارير مشجعة عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة”.

وأكد البيت الأبيض للعربية أن نهجه في التعامل مع الفلسطينيين “يختلف عن نهج الإدارة السابقة”.

وشدد في تصريحاته للعربية على أن “الوقت حان لوضع حد للقتال في غزة كونه يخلف مأساة للمدنيين”.

وكشف البيت الأبيض أن “الرئيس الأميركي جو بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة”، وتوقع “تراجع الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “لقد أجرينا الآن أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة، إما شخصيًا أو عبر الهاتف، وكان رأينا ومنهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأضاف البيت الأبيض: “نعتقد أن إسرائيل حققت أهدافا مهمة في غزة وتستطيع إنهاء العمليات بالتدريج”.

وفي وقت سابق، أعرب القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، عن توقعه بأن إسرائيل ونشطاء غزة سيتوصلون إلى وقف لإطلاق النار “خلال يوم أو يومين”، من شأنه أن ينهي العنف المستمر عبر الحدود منذ عشرة أيام.

وقال أبو مرزوق في تصريح متلفز: “أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح”.

وأضاف: “أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن”.

وتلاشى إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الليل واستمر الهدوء صباح اليوم الخميس. وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة في غزة بعد شروق الشمس لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن وتيرة الغارات أبطأ منها في الأيام السابقة.

وقال مصدر أمني مصري إن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بعد تدخل وسطاء، وإن كان التفاوض على التفاصيل ما زال يجري سرا.

وسئل وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في راديو كان الإسرائيلي عما إذا كان وقف إطلاق النار سيبدأ يوم الجمعة فقال “لا. نحن نشهد بكل تأكيد ضغطاً دولياً كبيراً جداً… سننهي العملية عندما نقرر أننا حققنا أهدافنا”.

وكان نتنياهو، الذي تحدث مع بايدن عبر الهاتف يوم الأربعاء، قال إن إسرائيل تريد تحقيق “ردع قوي” لإثناء حركة حماس عن أي مواجهات مستقبلا.

ونفذت إسرائيل أكثر من 12 ضربة جوية على غزة بعد منتصف الليل منها ضربتان دمرتا منزلين في جنوب القطاع. وقال مسعفون إن أربعة أشخاص أصيبوا في ضربة جوية على بلدة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه ضرب في ساعة مبكرة، اليوم الخميس، ما وصفه بأنه “وحدة لتخزين السلاح” في منزل مسؤول بحماس في مدينة غزة وكذلك “بنية تحتية عسكرية في مقار إقامة” قادة آخرين في حماس ومنها ما يقع في خان يونس.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ مبكرا، اليوم الخميس، في بلدة بئر السبع بجنوب إسرائيل وفي مناطق متاخمة لغزة. ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وبدأ يوم العمل اليوم الخميس دون انطلاق صفارات الإنذار.

ويقول مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو سقط 228 قتيلا في قصف جوي فاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في قطاع غزة.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل، حيث أثارت الهجمات الصاروخية المتكررة الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.