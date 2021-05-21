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“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

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“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=984929
المناطق - الدمام

أعلنت “المؤسسة العامة لجسر الملك فهد”، اليوم الخميس، عن التحديثات الجديدة للإجراءات الصحية المطلوبة لدخول المملكة عبر الجسر .

وقالت المؤسسة على حسابها في “تويتر”: إن “التحديثات تضمنت عدم حاجة المواطنين والمواطنات لتقديم فحص كورونا عند القدوم، كما أن المحصنين منهم لا يطلب منهم الحجر الصحي عند القدوم”.

وأضافت: أن غير المحصنين والأشخاص دون 18 عامًا من المواطنين، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص كورونا في اليوم السادس ويستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

وأشارت المؤسسة إلى أن زوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناءهما والعمالة المنزلية المرافقة لهم والدبلوماسيين وعوائلهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم، يجب عليهم تقديم شهادة فحص سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات.

وتابعت: أن المحصنين من تلك الفئات لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص عند القدوم، بينما غير المحصنين والأشخاص دون 18 عامًا يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص في اليوم السادس يستثنى منه من هم دون 8 سنوات.

وأكدت مؤسسة “جسر الملك فهد” السماح بدخول المحصنين من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة عمل أو زيارة أو سياحة بشرط تقديم فحص سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة، لافتةً إلى أن سائقي الشاحنات ومساعديهم لا يطلب منهم تقديم شهادة فحص قبل المغادرة إلى المملكة، ولا يطبق عليهم الحجر الصحي بعد القدوم.

وأكملت بالقول: أما الممارسون الصحيون غير المحصنين فيطبق على العاملين منهم في القطاع الحكومي (الصحة -الحرس الوطني -الدفاع، التعليم وما في حكمهم) الحجر الصحي في مقر السكن مع فحصين خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع، بينما العاملون في القطاع الخاص ملزمون بالحجر الصحي المؤسسي مع فحصين مخبريين خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

وختمت المؤسسة، بأن التطعيمات المعتمدة وتتمثل في أخذ جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون، وطلبت من جميع المسافرين والقادمين متابعة التحديثات بهذا الشأن وفق ما يصدر من الجهات المعنية بالمملكة.

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