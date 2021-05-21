الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل

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حجز فريق الفيحاء مقعده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموسم المقبل بعد تعادله بدون أهداف أمس مع الطائي ضمن الجولة 36 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 80 نقطة في المركز الثاني ليخطف البطاقة الثانية ويعود بمرافقة الحزم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل ، فيما رفع الطائي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع وانحصرت البطاقة الثالثة المؤهلة إلى دوري المحترفين بينه وبين الجبلين الذي تغلب بهدف دون مقابل على عرعر ورفع رصيده إلى ٧٣ نقطة.