احدث الأخبار

الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل
أبرز المواد
 “جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
أبرز المواد
 مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل
أبرز المواد
 البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصنف اثنين من قادة الحوثيين في اليمن كإرهابيين
أبرز المواد
 سفارتنا بواشنطن : على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا
أبرز المواد
 النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و”حمدالله” يتوج حضوره بثنائية
أبرز المواد
 نائب رئيس “الأركان العامة” يتفقد الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي
أبرز المواد
 حماس تلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل
أبرز المواد
 ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة 13% في شهر أبريل
أبرز المواد
 اتحاد القدم يعلن إطلاق نادي “سفراء” بعضوية نجوم المنتخب الوطني
أبرز المواد
الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل

الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل

أبرز المواد
“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

أبرز المواد
مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

أبرز المواد
خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

أبرز المواد

الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل

الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل
http://almnatiq.net/?p=984932
المناطق - الرياض

حجز فريق الفيحاء مقعده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموسم المقبل بعد تعادله بدون أهداف أمس مع الطائي ضمن الجولة 36 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وارتفع رصيد الفيحاء إلى 80 نقطة في المركز الثاني ليخطف البطاقة الثانية ويعود بمرافقة الحزم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل ، فيما رفع الطائي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع وانحصرت البطاقة الثالثة المؤهلة إلى دوري المحترفين بينه وبين الجبلين الذي تغلب بهدف دون مقابل على عرعر ورفع رصيده إلى ٧٣ نقطة.

روابط ذات صلة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*