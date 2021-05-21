احدث الأخبار

الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ
أبرز المواد
 المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
أبرز المواد
 الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل
أبرز المواد
 “جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
أبرز المواد
 مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل
أبرز المواد
 البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصنف اثنين من قادة الحوثيين في اليمن كإرهابيين
أبرز المواد
 سفارتنا بواشنطن : على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا
أبرز المواد
 النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و”حمدالله” يتوج حضوره بثنائية
أبرز المواد
 نائب رئيس “الأركان العامة” يتفقد الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي
أبرز المواد
 حماس تلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل
أبرز المواد
الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ

الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ

أبرز المواد
المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

أبرز المواد
الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل

الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل

أبرز المواد
“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

أبرز المواد

الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ

الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ
http://almnatiq.net/?p=984937
المناطق - واس

دعت جامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ الذي يستهدف حماية الاحتلال الإسرائيلي واستدامته، مؤكدة أنه قد آن الأوان أن يعلو صوت الضمير العالمي رفضاً لهذا “الواقع المشين” وأن يتحمل الاحتلال المسئولية عن جرائمه.
جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 75 لمناقشة الوضع في فلسطين المحتلة تحت البندين (37) و(38) والتي ألقاها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، ووزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وأشار “زكي”، إلى إنه خلال السنوات الأخيرة تمكن الطرف الإسرائيلي من سدّ كل منافذِ الحل السياسي للقضية الفلسطينية وقام بعملية ممنهجة لغسل الأدمغة حول خلالها الضحية إلى معتدٍ والشعب الواقع تحت الاحتلال إلى ممارسٍ للعنف غير المبرر، مبينًا أن اللحظة الحالية كاشفة وتجعل العالم يرى الوضع في صورته الحقيقية.
وأكد أنه وسط طوفان الهجمات الإسرائيلية الغاشمة في غزة ومئات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا  لا يجب أن ننسى أن تلك الحلقة الدامية من تاريخ النزاع قد بدأت في القدس الشرقية المحتلة وأن الشرارة التي فجرت الموقف لم تكن سوى سلسلة من الإجراءات العنصرية الاستفزازية والمتعمدة التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتصرف حقيقةً كأي احتلال آخر عرفه التاريخ يسعى لنزع ملكية السكان الأصليين وطردِهم من بيوتهم وإحلال مستوطنين محلهم بالمخالفة الصريحة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن الأزمة الدامية كشفت عن مخاطر الإهمال الدولي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ حلّ الدولتين القائم على التفاوض والذي تتآكل فرصه يوماً بعد يوم هو المسار الذي ارتضته منظمة التحرير الفلسطينية وأيدته الجامعة العربية بالإجماع، مشيرًا إلى أنّ الطرف القائم بالاحتلال يُفضل حلاً يقوم على الفصل العنصري وهو مستعدٌ لأن يذهب إلى أبعد مدى في تطبيقه بالقوة الغاشمة، وعبر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

روابط ذات صلة

المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل

الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل
“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

“جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*