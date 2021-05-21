المرور:30 كم السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية

المناطق - الرياض

أكد مركز التوعية بالسلامة المرورية “سلامتك” التابع للإدارة العامة للمرور، على القيادة على سرعة 30 كيلومتراً في الساعة داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية وبالقرب من المدارس وممرات المشاة.

وقال المركز، أنه كلما انخفضت سرعة المركبة قلت الإصابات والوفيات، وساهم ذلك أيضاً في صناعة شوارع صحية وآمنة.

وأوضح أن نسبة النجاة لمستخدمي الطرق عند سرعة 30 كم/ساعة هي 90%، ونسبة النجاة عند سرعة 50 كم/ساعة هي 10%، لافتًا إلى أن زيادة السرعة 1 كم /ساعة تزيد الحـوادث المميتة بنسبة 4 إلى 5%.