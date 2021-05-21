احدث الأخبار

المرور:30 كم السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية
أبرز المواد
 جازان : ضبط مواطن لعدم تجاوبه والتلفظ على رجال الأمن
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال
أبرز المواد
 وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدعوا الأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ
أبرز المواد
 المملكة تبرز مشاركتها في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
أبرز المواد
 الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل
أبرز المواد
 “جسر الملك فهد” يعلن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة
أبرز المواد
 مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة
أبرز المواد
 خطوات حذف نشاطك الأخير في محرك بحث غوغل
أبرز المواد
 البيت الأبيض: بايدن طلب وقف التصعيد في غزة والوقت حان لإنهاء القتال
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تصنف اثنين من قادة الحوثيين في اليمن كإرهابيين
أبرز المواد
المرور:30 كم السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية

المرور:30 كم السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية

أبرز المواد
جازان : ضبط مواطن لعدم تجاوبه والتلفظ على رجال الأمن

جازان : ضبط مواطن لعدم تجاوبه والتلفظ على رجال الأمن

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال

الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال

أبرز المواد
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

أبرز المواد

المرور:30 كم السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية

المرور:30 كم السرعة التي يجب الالتزام بها عند القيادة داخل الأحياء السكنية
http://almnatiq.net/?p=984965
المناطق - الرياض

أكد مركز التوعية بالسلامة المرورية “سلامتك” التابع للإدارة العامة للمرور، على القيادة على سرعة 30 كيلومتراً في الساعة داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية وبالقرب من المدارس وممرات المشاة.

وقال المركز، أنه كلما انخفضت سرعة المركبة قلت الإصابات والوفيات، وساهم ذلك أيضاً في صناعة شوارع صحية وآمنة.

وأوضح أن نسبة النجاة لمستخدمي الطرق عند سرعة 30 كم/ساعة هي 90%، ونسبة النجاة عند سرعة 50 كم/ساعة هي 10%، لافتًا إلى أن زيادة السرعة 1 كم /ساعة تزيد الحـوادث المميتة بنسبة 4 إلى 5%.

روابط ذات صلة

جازان : ضبط مواطن لعدم تجاوبه والتلفظ على رجال الأمن

جازان : ضبط مواطن لعدم تجاوبه والتلفظ على رجال الأمن
الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال

الأرصاد: أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وغائمة على الشمال
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*