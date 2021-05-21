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تعيين غلوريا مانزو وزيرة السياحة في المكسيك سابقاً مستشارة في وزارة السياحة

تعيين غلوريا مانزو وزيرة السياحة في المكسيك سابقاً مستشارة في وزارة السياحة
http://almnatiq.net/?p=984984
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة السياحة، عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، وزيرة السياحة في المكسيك سابقاً رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة السابقة، في منصب كبيرة المستشارين.

وبصفتها مستشارة خاصة لوزير السياحة، ستوظّف مانزو خبرتها الممتدة لأكثر من 25 عاماً في قطاع السياحة العام والخاص للإسهام في توطيد التعاون الدولي، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، ودعم الخطط السياحية الطموحة والاستثمارات واسعة النطاق التي يجري العمل على تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030.

وأكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب في هذا الصدد أن قطاع السياحة في المملكة يشهد طفرة تنموية شاملة منذ إطلاق استراتيجية السياحة الوطنية في سبتمبر 2019، ويسهم بالفعل في دعم النمو وتوليد الوظائف في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 في ظلّ القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله.

كما أشار معاليه إلى أن المملكة تتمتع بتراث وطني غني يزخر بآلاف التجارب الفريدة، لافتاً الانتباه إلى أن الخبرة الدولية الواسعة التي اكتسبتها جلوريا خلال رئاستها للمجلس العالمي للسفر والسياحة وتجربتها الناجحة في تنمية قطاع السياحة الناشئ عندما شغلت منصب وزيرة السياحة في المكسيك، ستسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات والمشاريع السياحية الضخمة التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة.

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