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“التعليم”: لقاح كورونا شرط لدخول المنشآت التعليمية وانتظام الدراسة العام المقبل

“التعليم”: لقاح كورونا شرط لدخول المنشآت التعليمية وانتظام الدراسة العام المقبل
http://almnatiq.net/?p=984987
المناطق - الرياض

أكدت وزارة التعليم أمس على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ، كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمن هو محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعاف، مؤكدة على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة ابتداء من 22/ 12/ 1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021 سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقار الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية «محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى»، وذلك من خلال تطبيق «توكلنا»، حيث سيكون شرطًا أساسيًا للدخول إلى جميع الجهات التابعة للوزارة، مؤكدة على جميع الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحدّ من انتشار الفيروس، وأن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق «صحتي» في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

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