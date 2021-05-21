محكمة فرنسية تقضى بسجن منفذي عملية سطو استهدف موكب أمير سعودي

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بعد سبع سنوات من الهجوم على موكب الأمير السعودى عبد العزيز بن فاراد آل سعود، حكمت محكمة جنايات باريس بسجن 6 متهمين من أصل 7 والذين تتراوح أعمارهم بين 32 و 56 عاما، بمدد تتراوح بين 3 و 7 سنوات. ووفقا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، فإن المتهمين كانوا يمثلون لأكثر من أسبوعين أمام المحكمة، لقيامهم فى أغسطس 2014 في منطقة بور دو لا شابال، بسرقة سيارة مرسيدس فيانو من الأمير. وحُكم على المتهم الرئيسى “صوفيان” بالسجن 6 سنوات، وعلى “برونو” 3 سنوات، وعلى “منور” 6 سنوات، وكذلك “هشام” 5 سنوات، و”لودوفيتش” 5 سنوات، و”مايلكى” 7 سنوات، بينما قررت المحكمة تبرئة المتهم السابع “ديفيد” 32 عامًا، وكانت محاميته، ماري فرانس ميسليم ، قد شددت على ضعف الملف الذى لا يحتوى على أى دليل مادى على حضوره أثناء الوقائع ولا عنصر بشأن الأعمال التحضيرية، وهى ملاحظة مشتركة من قبل الشرطة.