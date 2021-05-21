زيادة أسعار الأغذية ترفع التضخم السنوي بالمملكة لـ5.3% في إبريل

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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة (التضخم) لشهر إبريل 2021 بنسبة 5.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي 2020، كما أنَّه مرتفع أيضاً على أساس شهري، فقد كان معدل التضخم في مارس الماضي 4.9%، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكةة ارتفاعاً إلى 103.90 نقطة خلال إبريل 2021، وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 98.71 نقطة خلال الشهر نفسه من عام 2020.

يعزى ارتفاع التضخم في شهر إبريل إلى زيادة ملحوظة بنسبة 8.4% في أسعار الأغذية والمشروبات، إذ يعدُّ هذا القسم الأثقل على مؤشر الرقم القياسي الذي تأثَّر أيضاً بارتفاع أسعار النقل بنسبة 14.9% في إبريل الماضي.

برغم استمرار ارتفاع أسعار الاغذية، إلا أنَّ الزيادة المسجلة في شهر إبريل تعدُّ الأبطأ منذ عام، لكن ما تزال زيادة أسعار الأعذية هي المحرِّك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم.

هيئة الإحصاء لفتت إلى أنَّ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مايزال يعكس الزيادة التي طرأت على ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% التي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

وسجَّل قسما “الاتصالات”، و”التبغ” ارتفاعاً بنسبة 13.5%، و13.1% على التوالي، فقد تأثر الأول بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4%، والثاني بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.1%.

في المقابل، سجَّل قسم “التعليم” انخفاضاً بنسبة 9.1% متأثِّراً بانخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي، والتعليم الابتدائي بنسبة 14.3%، وانخفاض التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11%.

انخفضت أسعار أقسام “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأسعار الوقود الأخرى” بنسبة 2.6% بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.7%.