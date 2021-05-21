سجود وتكبيرات.. شاهد كيف دخل الفلسطينيون المسجد الأقصى بعد وقف إطلاق النار في غزة

المناطق - متابعات

عبر فلسطينيون عن فرحتهم، لسريان قرار وقف إطلاق النار في غزة على طريقتهم الخاصة، بالذهاب إلى المسجد الأقصى والسجود في ساحاته، بعد صمود أبناء الشعب الفلسطيني أمام قصف الاحتلال الذي امتد لنحو 11 يوما.

وتعالت أصوات الفلسطينيين وتكبيراتهم في المسجد الأقصى، كما جسد آخرون فرحتهم بالتجول بسياراتهم ودراجاتهم النارية في شوارع القدس وإطلاق تنبيهات السيارات.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد عدة أيام من القصف الذي أدى إلى مقتَل 240 شخصاً معظمهم في غزة.