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محكمة كندية: إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية عمل إرهابي

محكمة كندية: إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية عمل إرهابي
General view of the debris of the Ukraine International Airlines, flight PS752, Boeing 737-800 plane that crashed after take-off from Iran's Imam Khomeini airport, on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020 is seen in this screen grab obtained from a social media video via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
http://almnatiq.net/?p=985004
المناطق - وكالات

قضت محكمة كندية بأن إيران ارتكبت “عملاً إرهابياً” بإسقاطها الطائرة الأوكرانية، عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

ورأت المحكمة العليا لأونتاريو، أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم “بي إس 752″، كان متعمداً “على الأرجح”، ويعتبر “عملاً إرهابياً” بموجب القانون الكندي، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال القاضي إدوارد بيلوبابا، الخميس، إن “المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 (من قبل إيران) كان عملاً إرهابياً”، مؤيداً بذلك أقارب أربعة من الضحايا، يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران في كندا، حسب محاميهم.

وعبر محامياهما مارك وجونا أرنولد في بيان عن ارتياحهما. وقال المحاميان إن “قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو غير مسبوق في القانون الكندي (…) وسيكون له تأثير كبير على أقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة، والذين يسعون لتحقيق العدالة”.

وأضافا أن هذا القرار يفتح الطريق أمام مطالب بتعويضات من موكليهم ضد إيران، بسبب “عمل إرهابي”.

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