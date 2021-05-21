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وحدات التدريب الخاصة بتأهيل الرياض تمكن “123” من ذوات الإعاقة من الاعتماد على انفسهن

وحدات التدريب الخاصة بتأهيل الرياض تمكن “123” من ذوات الإعاقة من الاعتماد على انفسهن

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وحدات التدريب الخاصة بتأهيل الرياض تمكن “123” من ذوات الإعاقة من الاعتماد على انفسهن

وحدات التدريب الخاصة بتأهيل الرياض تمكن “123” من ذوات الإعاقة من الاعتماد على انفسهن
http://almnatiq.net/?p=985010
المناطق - الرياض

تلقت “123” مستفيدة من ذوات الإعاقة بمراكز التأهيل الشامل للإناث بمنطقة الرياض” تأهيل الملز والقدس والدرعية والخرج والمجمعة” خلال السنتين الأخيرة أكثر من “24” برنامجاً تدريبياً في وحدات التدريب الخاصة بكل مركز .

وتتضمن البرامج مجموعة من الورش والأنشطة والتدريبات الفنية والمهنية والإرشادية والرياضية والأعمال اليدوية المتنوعة التي يقدمها ويشرف عليها فريق متعدد التخصصات من داخل المراكز يراعي عند تنفيذها الفروق الفردية وقدرات كل حالة من الحالات كما يتم في نهاية كل فترة من البرنامج تقييم مستوى تحسن الحالات بتطبيق المقياس المقنن.

وتهدف الوحدات التدريبية الخاصة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض من خلال تنفيذ هذه البرامج الى تنمية المهارات الإستقلالية والإجتماعية والإدراكية للمستفيدات من الرعاية داخل مراكز التأهيل الشامل بالمنطقة وفق افضل المقاييس المتطورة في مجال الإعاقة لتمكينهن من الإعتماد على انفسهن ودمجهن بالمجتمع بشكل ايجابي .

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