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بالفيديو.. الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد يروي تفاصيل الواقعة..

بالفيديو.. الشاب العائد من منفذ جسر الملك فهد يروي تفاصيل الواقعة..
http://almnatiq.net/?p=985021
المناطق - الرياض

روى الشاب الذي انتشر مقطع فیديو له يظهر عودته من منفذ جسر الملك فھد فجر الاثنين الماضي لعدم انطباق تعليمات السفر علیه، تفاصيل الواقعة.
وقال الشاب عناد الروقي، وفقاً لـ”العربية”، إنه كان متوجهاً إلى البحرين بصحبة مجموعة من زملائه، واكتشفوا عودة بعض المُسافرين، ومن ثم اكتشفوا وجود تحديث على اشتراطات السفر بضرورة حصول المُسافر على جرعتين من لقاح “كورونا” لدخول البحرين.
وأضاف الروقي أن زملاءه دخلوا في جدال معه لرغبتهم في عودتهم معه وعدم السفر رغم حصولهم على جرعتين من اللقاح، لكنه رفض بأن يعودوا بسببه وقرر العودة وحيدا. لافتا إلى أنه شعر في تلك اللحظة بالإحباط كونه تجهز للسفر.
وأشار إلى أنه امتثل لتعليمات الدولة وعاد مرة أخرى، مؤكدا أنه أصبح متحمساً للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.
ولفت إلى أنه لم يتوقع انتشار مقطع الفيديو الذي وثق لحظة عودته من جسر الملك فهد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .

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