مصر تؤكد ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة

المناطق - واس

أكدت مصر أهمية حماية الأرواح والوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة واستدامته والحيلولة دون أية استفزازات في القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أمام جلسة الجمعية العامة الطارئة التي دعت لها المجموعتان العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، بشأن التصعيد الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب السفير إدريس عن أمله في أن يسهم وقف إطلاق النار في اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة الملموسة على الأرض بما يؤدي إلى هدوء الأوضاع وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ويتيح النظر في كيفية إحياء والشروع في مفاوضات سلام حقيقية جادة للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وشدد على أن مصر ستواصل جهودها من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وينعم بالأمن والسلام والاستقرار، في ظل الدولة الفلسطينية المنشودة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.