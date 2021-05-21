الأخضر يواصل تحضيراته في أولى مراحل إعداده لكأس آسيا تحت ٢٠ عاماً لكرة القدم

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واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا “الخميس” تدريباته ضمن تجمعه بالعاصمة الرياض، قبل المغادرة إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأدى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، بدأت بتدريب على التمرير، أعقبه تدريب الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

والذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

