انتشال جثامين 9 شهداء بينهم طفلة من تحت الأنقاض خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

المناطق - وكالات

انتشلت طواقم الإنقاذ ، اليوم، جثمان 9 شهداء بينهم طفلة، من تحت الأنقاض التي دمرها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلوا جثمان طفلة من تحت ركام منزلها المدمر في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء من الأطفال منذ بدء العدوان على غزة إلى 65 شهيداً.

وأضافت أن الطواقم انتشلت أيضا، جثامين 8 شهداء من تحت الركام في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع، التي تعرضت للقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي.

تجدر الاشارة إلى أن العدوان على غزة والهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع ، براً وجواً وبحراً، لمدة 11 يوميا متواصلا أسفرت عن استشهاد 233 فلسطينياً، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة. ومن بين الإصابات، وفق وزارة الصحة، 560 طفلاً، و380 سيدة، و91 مُسناً.