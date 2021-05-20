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رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=985047
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة ٨ مساء.

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