احدث الأخبار

الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تدعو المسافرين إلى معرفة الحقوق المتعلقة بخدمات التجوال الدولي
أبرز المواد
 فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 21 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة نجران حتى السابعة مساء
منطقة نجران
 مرور حائل يضبط قائدي مركبات نشروا مقاطع فيديو أثناء ممارستهم التفحيط
أبرز المواد
 بلدية خميس مشيط تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتفتيشية خلال رمضان وتفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين
منطقة عسير
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يزور المصابين بالمنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 مدير عام منظمة الصحة العالمية يشيد بالدور الريادي الإنساني للمملكة
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: عُلُوَّ الهِمَّة مَدْعاةٌ إلى أنْ يضرِبَ المرءُ في كلِّ بابٍ من أبواب الخير بسَهْمٍ
أبرز المواد
 الهند تسجل 259.269 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية

الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية

أبرز المواد
هيئة الاتصالات تدعو المسافرين إلى معرفة الحقوق المتعلقة بخدمات التجوال الدولي

هيئة الاتصالات تدعو المسافرين إلى معرفة الحقوق المتعلقة بخدمات التجوال الدولي

أبرز المواد
فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه

فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 21 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 21 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

أبرز المواد

الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية

الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الاستثمار الوطني في أنظمة المعلومات الصحية
http://almnatiq.net/?p=985055
المناطق - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية ، اليوم ،دول العالم إلى مضاعفة الاستثمار في أنظمتها الوطنية للمعلومات الصحية للاستعداد بشكل أفضل لتفشي الأمراض في المستقبل ، وضمان التقدم السريع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030 .
وأكدت المنظمة في تقرير الصحة العالمية الذي صدر اليوم أن جائحة كوفيد 19 فرضت تحديات كبيرة علي صحة السكان ورفاهيتهم على مستوى العالم ، وأعاقت التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف منظمة الصحة العالمية ثلاثة المليارات ، التي تسعى إلى تمتع مليار شخص إضافي بالصحة والرفاهية ، واستفادة مليار شخص إضافي بالتغطية الصحية الشاملة وتمتع مليار شخص بحماية أفضل من حالات الطوارئ بحلول عام 2023.
وقد كشف الوباء عن أوجه عدم المساواة طويلة الأمد بين فئات الدخل ، وعطل الوصول إلى الأدوية الأساسية والخدمات الصحية ، وضغط على قدرات القوى العاملة الصحية ، وكشف عن وجود ثغرات كبيرة في أنظمة المعلومات الوطنية.
ووفقا لتقرير أصدرته المنظمة اليوم فقد تم الإبلاغ عن إصابة 153 مليون شخص بكوفيد 19 حتى أول مايو و3،2 ملايين حالة وفاة حول العالم .

روابط ذات صلة

هيئة الاتصالات تدعو المسافرين إلى معرفة الحقوق المتعلقة بخدمات التجوال الدولي

هيئة الاتصالات تدعو المسافرين إلى معرفة الحقوق المتعلقة بخدمات التجوال الدولي
فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه

فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 21 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 21 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*