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نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يزور المصابين بالمنطقة الجنوبية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يزور المصابين بالمنطقة الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=985061
المناطق - خميس مشيط

‏زار معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع .أبطالنا المصابين بمستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط حيث نقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل لهم والعودة إلى ميادين الشرف والعزة .

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