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بلدية خميس مشيط تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتفتيشية خلال رمضان وتفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين

بلدية خميس مشيط تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتفتيشية خلال رمضان وتفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين
http://almnatiq.net/?p=985064
المناطق - خميس مشيط

عملت بلدية محافظة خميس مشيط خلال شهر رمضان المبارك من خلال طواقمها الفنية والرقابية على تكثيف جولاتها التفتيشية على المحلات والمطاعم ‏والمجمعات التجارية والأسواق والمولات
‏حيث أوضح سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي ‏أن الجولات التي نفذتها البلدية بلغت 11419 ‏جولة ميدانية متفرقة على أرجاء المحافظة بالإضافة الى مشاركة البلدية في الجولات المشتركة التي تنفذها الجهات المعنية وقد بلغت 374 جولة ميدانية حيث اسفرت جميع الجولات عن ضبط 2,390 ‏منشأه مخالفة منها 1320 ‏منشأة تمثلت مخالفتها في عدم الإمتثال للإجراءات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا فيما بين أنه جرى مصادرة وإتلاف نحو 21,541 كجم ‏من الخضروات والفواكه واللحوم والمواد الغذائية سواء من الباعة الجائلين او لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي موضحاً بأن البلدية فرضت اقصى العقوبات والغرامات المالية وتم تطبيق كافة اللوائح النظامية بحق المخالفين المتمثلة مخالفاتهم في عدم الإمتثال للإجراءات الإحترازية في المحلات والمنشآت التجارية ومخالفات أخرى تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية ونحو ذلك من المخالفات المدرجة ضمن المخالفات الصحية وأضاف أنه تم إزالة 4,236 بسطة عشوائية مخالفة وعربات متحركة للباعة المتجولين بشكل غير نظامي.
‏هذا وقد أفاد المهندس الحويطي أن البلدية تكثف جولاتها الرقابية بشكل متواصل ‏على مدار اليوم لمتابعة جميع المنشآت والأنشطة التجارية ‏ومنافذ البيع دون استثناء ‏وذلك للتأكد والتحقق من تطبيق كافة الإشتراطات البلدية و التقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
‏وفي الختام دعا سعادة المهندس محمد الحويطي ‏كافة المواطنين والمقيمين الى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سلامة الجميع.

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