فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه

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كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي انه سيتم فتح بوابات سد وادي رابغ يوم بعد غد الأحد لتصريف 10 مليون متر مكعب ولمدة 30 يوما بمعدل تصريف 4 م3 بالثانية بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح المهندس الغامدي أن ذلك يأتي بعد موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، لفتح بوابات سد وادي رابغ في منطقة مكة المكرمة ، موضحا أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي للتأكد من عدم وجود اي عوائق أو تعدي يغير مجرى الماء حفاظاً على سلامة الارواح والممتلكات .

الجدير بالذكر أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ،و يبلغ طول السد 380 متراً، وبارتفاع 80.5 متر في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220,250,000 متر مكعب .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.