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بدعم مركز الملك سلمان.. مركز الأطراف الصناعية في عدن يواصل تقديم خدماته الطبية

بدعم مركز الملك سلمان.. مركز الأطراف الصناعية في عدن يواصل تقديم خدماته الطبية
http://almnatiq.net/?p=985084
المناطق - وكالات

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر أبريل 2021م، تقديم 460 خدمة وزعت على 339 مستفيدا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 151 مريضا اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 188 شخصا.
ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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