إغلاق مركز شهير للتسوق بعد رصد مواد غذائية مجهولة المصدر بجدة

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http://almnatiq.net/?p=985091
المناطق - واس

أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية مركزا شهيرًا للتسوق (سوبر ماركت) في حي البغدادية بعد رصد عدد من المخالفات الصحية تمثلت في عرض منتجات غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة لمخالفة سوء التخزين، حيث جرى إتلاف 640 كجم من تلك المواد لعدم صلاحيتها للاستهلاك.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن الفرق الميدانية أثناء جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية في أحياء البغدادية رصدت عددا من المخالفات الصحية داخل سوبر ماركت تمثلت في عرض أجبان وألبان منتهية الصلاحية، وكذلك معجنات ولحوم وحلويات وخلطات طعام مجهولة المصدر، بجانب سوء التخزين لأصناف من التمور وعرض مواد غذائية محضرة من السابق.
وبين الدقس أن الأمانة أتلفت على الفور جميع المنتجات لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وأغلقت الموقع بالأختام الرسمية لحين تصحيح المخالفات وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.

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