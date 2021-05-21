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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على فيصل الشهيل

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على فيصل الشهيل
http://almnatiq.net/?p=985116
المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، صلاة الميت على معالي الأستاذ فيصل بن محمد الشهيل -رحمه الله-، وذلك بمقبرة الدمام.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال وعدد من المسؤولين بالمنطقة وجمع من المصلين.

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