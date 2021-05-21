أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، صلاة الميت على معالي الأستاذ فيصل بن محمد الشهيل -رحمه الله-، وذلك بمقبرة الدمام.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال وعدد من المسؤولين بالمنطقة وجمع من المصلين.
نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على فيصل الشهيل
أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، صلاة الميت على معالي الأستاذ فيصل بن محمد الشهيل -رحمه الله-، وذلك بمقبرة الدمام.
التعليقات (٠) اضف تعليق