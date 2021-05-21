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أكثر من 50 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

أكثر من 50 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

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أكثر من 50 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن

أكثر من 50 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=985124
المناطق - حفرالباطن

قدّمت عيادات “تطمن” في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ50,277 مستفيداً, منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي أبو موسى.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام.

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