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إسعاف المنية ينفذ 19مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

إسعاف المنية ينفذ 19مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=985161

قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 19 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى قيام جهاز الإسعاف بالتعاون مع قسم الصحة في قضاء المنية ب 15 مهمة تعقيم للأماكن العامة في إطار خطة الاستجابة التي ينفذها جهاز إسعاف سبل السلام لمواجهة فيروس COVID-19.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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