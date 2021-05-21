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شرطة حائل: الإطاحة بمواطن ارتكب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة حائل: الإطاحة بمواطن ارتكب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
http://almnatiq.net/?p=985163
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة حائل، تمثلت في الاعتداء على مندوبي توصيل المتاجر، وسلبهم، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (27,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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