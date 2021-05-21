احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس دولة فلسطين
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يقدم تعازيه لأسرة الراضي
أبرز المواد
 “الخارجية” تعبر عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أبرز المواد
 شرطة حائل: الإطاحة بمواطن ارتكب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد السعودي للرماية يشكر وزيري الداخلية والرياضة
الرياضة
 منظمة التجارة العالمية تحث مجموعة العشرين على مناقشة إعفاء لقاحات كورونا من حقوق الملكية
أبرز المواد
 مقتل 6 أشخاص في انفجار قنبلة بتجمع مؤيد للفلسطينيين في باكستان
أبرز المواد
 أمطار على محافظة طريف
منطقة الحدود الشمالية
 فلكية جدة : خسوف كلي للقمر غير مشاهد بالمملكة الأربعاء المقبل
علوم وتكنولوجيا
 انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الأردن
أبرز المواد
 بـ “مقترح سعودي”.. الفيفا يدرس إقامة كأس العالم كل عامين
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس دولة فلسطين

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس دولة فلسطين

أبرز المواد
أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة

أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة

أبرز المواد
نائب أمير القصيم يقدم تعازيه لأسرة الراضي

نائب أمير القصيم يقدم تعازيه لأسرة الراضي

أبرز المواد
“الخارجية” تعبر عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

“الخارجية” تعبر عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أبرز المواد

“الخارجية” تعبر عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

“الخارجية” تعبر عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=985166
المناطق - واس:

عبرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس دولة فلسطين

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس دولة فلسطين
أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة

أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة
نائب أمير القصيم يقدم تعازيه لأسرة الراضي

نائب أمير القصيم يقدم تعازيه لأسرة الراضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*