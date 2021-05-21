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نائب أمير القصيم يقدم تعازيه لأسرة الراضي

نائب أمير القصيم يقدم تعازيه لأسرة الراضي
http://almnatiq.net/?p=985169
المناطق - واس:

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, تعازيه ومواساته لمحافظ الشماسية فهد الراضي وأفراد أسرته في وفاة والدته رحمها الله.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته, وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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