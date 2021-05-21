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أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة

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أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة

أمانة جدة تنفّذ 3461 جولة رقابية وترصد 69 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=985174
المناطق - واس:

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3461 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 69 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلتها الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية ؛للحدّ من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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