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شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا بطاريات تابعة لشركة اتصالات

شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا بطاريات تابعة لشركة اتصالات

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شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا بطاريات تابعة لشركة اتصالات

شرطة مكة تطيح بـ 4 مقيمين سرقوا بطاريات تابعة لشركة اتصالات
http://almnatiq.net/?p=985198
المناطق - مكة المكرمة:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، واستُردت (61) بطارية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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