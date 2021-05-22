الإعلام السياحي يناقش تعافي القطاع ومتطلبات الترويج الجديدة

المناطق - الرياض:

تعقد جمعية الإعلام السياحي بالسعودية وبالتعاون مع المركز العربي للإعلام السياحي غداً السبت ندوة افتراضية بعنوان”أفاق المستقبل السياحي بين التعافي من الجائحة والإجراءات الاحترازية” وذلك ضمن برامج الملتقى العربي 13 للإعلام السياحي.

تناقش الندوة الافتراضية محاور عدة تلامس عودة السياحة تدريجيا في ظل جائحة كورونا – كوفيد ١٩، ومن خلال محاور متعددة منها الإعلام السياحي ومسؤولياته نحو انطلاقة السياحة ما بعد جائحة كوفيد ١٩، والتنويه بإرشادات عامه للحفاظ على سلامة المسافرين خلال الجولات السياحية، ودور المنصات الاجتماعية والتطبيقات الرقمية في السياحة السعودية.



ويسعى المنظمون للندوة للخروج بعدد من التوصيات الهامة من الخبراء والمهتمين بالشأن السياحي بالمملكة العربية السعودية تضم إلى توصيات أخري من ورش عمل مماثلة في باقي الدول العربية تمهيداً لانعقاد الملتقي العربي السنوي الثالث عشر للإعلام السياحي في 29 مايو الجاري بجمهورية مصر العربية والذي سيعقد افتراضياً تكريماً لـ المغفور له بإذن الله الكاتب الصحافي الكويتي جاسم التنيب.

ومن المنتظر أن يكون ضمن المشاركين في الندوة الافتراضية الأستاذ خالد آل دغيم الخبير الدولي في الإعلام السياحي رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، والأستاذ هاني محلاوي الأخصائي الصحي، والأستاذة ندى القثمي خبيرة التسويق عبر الإعلام الرقمي بفندق أنجم مكة، والأستاذ فهد الماضي رئيس مجلس إدارة شركة فير فوكس والإعلامي ريان مقلان رئيس مجلس إدارة شركة رواد الرؤيا ووسط مشاركة نخبة من الاعلامين والمهتمين والعاملين والمتخصصين بالقطاع السياحي بالسعودية.

وقال رئيس جمعية الإعلام السياحي خالد ال دغيم :”الندوة سوف تسلط الضوء على مستقبل السياحة وأهمية البرتوكولات الصحية في السفر وذلك من خلال محاور رئيسية وبنود فرعية من أبرزها مسؤوليات الإعلام نحو انطلاقة السياحة ما بعد الجائحة، و التحديات الصحية في القطاع السياحي، و الرقمنة ومساهمتها في التنمية السياحية”.

وأضاف ال دغيم أنه :”من المقرر أن تخرج الندوة بعدة توصيات رئيسية للحفاظ على صحة المسافرين في ظل الجائحة من خلال تطبيق البرتوكولات الصحية والاستفادة من الرقمنة والتعرف على أبرز نماذج التحول الرقمي في الفنادق والمنشآت السياحية، وتنشيط السياحة الداخلية من خلال مواسم السعودية وما يصاحبها من فعاليات ترفيهية سياحية”.



في السياق نفسه، أوضح الأستاذ فهد الماضي الرئيس التنفيذي لمنصة مزود خدمات السفر في فير فوكس

أن مثل هذه الندوات وورش العمل تنعش القطاع السياحي ويجد فيها أصحاب القطاع والمستثمرين فرصة لتبادل الخبرات ووضع الخطوط للمسارات الجديدة للانتعاش بعده جائحة وأكد الماضي على ضرورة تضافر الجهود بين قطاع السياحة والإعلام للوصول إلى نتائج مرضية في معالجة الأزمة والتعاون في بناء إعلام متخصص يخدم القطاع وأفرعه المسانده.