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وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يبحثان سبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

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وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يبحثان سبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يبحثان سبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية
http://almnatiq.net/?p=985207
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في نيويورك، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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