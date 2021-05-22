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باحث فلكي: خسوف القمر العملاق الأربعاء المقبل.. الأول منذ عامَيْن

باحث فلكي: خسوف القمر العملاق الأربعاء المقبل.. الأول منذ عامَيْن
http://almnatiq.net/?p=985221
المناطق - الرياض:

يدخل القمر يوم الأربعاء القادم ١٤ شوال خلف ظل الأرض؛ ما يسبب ظاهرة خسوف القمر الكلي، وهو الخسوف الكلي الأول منذ عامَيْن.

وأوضح الباحث الفلكي “ملهم بن محمد هندي”، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن خسوف القمر يتزامن مع وجوده في أقرب نقطة على مداره (نقطة الحضيض) من الأرض؛ ما يجعله البدر الأكبر خلال هذا العام، وهو ما يسمى في الأوساط الإعلامية القمر العملاق.

وقال: “يبدأ الخسوف القمري الساعة الـ12:44 ظهرًا بتوقيت السعودية، ويكتمل الخسوف الكلي الساعة الـ2:11 ظهرًا، ثم يبدأ القمر بالخروج من خلف ظل الأرض حتى ينتهي الساعة الـ3:52 عصرًا”.

وأكد الفلكي “هندي” أنه بسبب حدوث الخسوف نهارًا بتوقيت السعودية والدول العربية فلن يكون مشاهَدًا فيها. ويُرى الخسوف مع شروق القمر في الأمريكتَين، ومع غروب القمر في شرق آسيا، ولن يُرى في إفريقيا وأوروبا.

وبيّن أن سكان السعودية يمكن لهم رصد القمر العملاق طوال الليل؛ إذ يكون القمر أكبر حجمًا بنسبة 6.8 %، وأكثر سطوعًا بنسبة 15.6 % عن المعتاد؛ وذلك بسبب وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض على مسافة 357309 كلم، وهي أقرب مسافة يكون فيها القمر بدرًا خلال هذا العام.

وفقًا لـ “سبق”

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