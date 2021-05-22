الكويت ترحب بوقف إطلاق النار في غزة

المناطق - واس:

أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم عن ترحيب دولة الكويت بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، وثمنت الجهود العربية والدولية المتواصلة التي قادت إلى التوصل لهذا الاتفاق، مستذكرة بالتقدير في هذا الصدد جهود جمهورية مصرالعربية.



وأكدت في البيان أن الاتفاق يعد خطوة في طريق حقن دماء الفلسطينيين وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية.



وأشارت إلى أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وضمان التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بها، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.