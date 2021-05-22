ما هو “الفطر الأسود” الذي يُهاجم المُتعافين من “كورونا”؟

المناطق - وكالات:

أصيب الآلاف من المرضى والمُتعافين من فيروس “كورونا” في الهند مؤخراً، بعدوى فطرية قاتلة تحمل اسم “الفطر الأسود”.

وتزيد نسبة الإصابة بتلك العدوى في أوساط الذين تعافوا مؤخراً من فيروس “كورونا” وضعفت أجهزتهم المناعية بسبب الفيروس، أو الذين يعانون من أمراض كامنة أبرزها مرض السكري.

وبرز الحديث عن تلك العدوى بين رواد التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان أسرة الفنان المصري الراحل سمیر غانم، وفـاته بهذا بـ”الفطر الأسود”.

ونقل المئات من المصابين بهذا المرض في الهند خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى المستشفيات، قبل أن يتوفى 90 شخصاً منهم على الأقل، كما اعتبرت ولايتان بأن هذا المرض “وباء”.

ويتشكل “الفطر الأسود” من العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد وقد يُهاجم الجهاز التنفسي ويتسبب في التهابات خطيرة لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويُعد “الفطر الأسود” مرضاً مؤثراً على الجيوب الأنفية والرئتين بعدما يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما أن أعراضه قد تشمل تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم.

وتصل الأعراض الشديدة من المرض إلى فقدان البصر وإحداث فجوة في الوجه، الأمر الذي يزيد من معدلات الوفـاة به إلى 50%.