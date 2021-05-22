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رئيس البرلمان العربي يشيد بدور خادم الحرمين الشريفين ودعم المملكة للقضية الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور خادم الحرمين الشريفين ودعم المملكة للقضية الفلسطينية
http://almnatiq.net/?p=985239
المناطق - واس:

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالمواقف المشرفة والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تجاه القضية الفلسطينية، مثمناً الجهود المقدرة والرائدة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل وقف العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والجرائم التي ارتكبتها في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، وأدت إلى استشهاد المئات ووقوع آلآف الجرحى.
وشدَّد العسومي، في بيان له اليوم، على أن التحركات العاجلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ وقوع هذه الانتهاكات، بدايةَ بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى تكليف سمو وزير الخارجية بمواصلة التحرك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة لدعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته، كانت لها آثار بالغة في حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني، وحث الأطراف المؤثرة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولحكومة المملكة، على الجهود الحثيثة المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف عدوان قوات الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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