مقترح لحل أزمة شهادة الكفاءة المالية في الدوري السعودي

المناطق - وكالات:

أكدت تقارير صحفية، أن هناك مقترح داخل وزارة الشباب والرياضة السعودية، من أجل حل أزمة حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية، ليتمكنوا من تسجيل اللاعبين خلال فترات القيد.

واوضحت أن هناك مختصين في وزارة الشباب والرياضة، يعملون في الوقت الحالي على دراسة نظام جديد، ليكون بديلاً لنظام شهادة الكفاءة المالية الحالي

ويهدف النظام الجديد إلى السماح لجميع أندية الدوري السعودي بتسجيل محترفين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك عدد من الأندية في الدوري السعودي للمحترفين فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، خلال الفترة الماضية، من بينهم النصر واتحاد جدة.

يذكر أن الهلال يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، حتى الآن.