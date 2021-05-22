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مصادر: اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية بمصر

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مصادر: اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية بمصر

مصادر: اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية بمصر
http://almnatiq.net/?p=985257
المناطق - الرياض

كشفت مصادر  أن مصر تجري اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية في القاهرة، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين مصريين يراقبون وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت مصادر “العربية” أن القاهرة تسعى لاستضافة مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أشارت المصادر إلى أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة لمباحثات تتعلق بغزة.

وذكرت المصادر أن القاهرة تسعى لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضافت مصادر “العربية” أن مصر ستعمل على تهدئة طويلة لـمدة عام دون شروط.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت أن إسرائيل أكدت حرصها على الحفاظ على الهدوء في غزة.

وذكرت أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى مساء الجمعة اتصالاً هاتفيا من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، حيث ثمَّن أشكنازي جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، كما أكد حرص بلاده على الحفاظ على الهدوء.

وبحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

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